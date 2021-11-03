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В Карелии домашние животные разбившихся в катастрофе пенсионеров ищут семью (ФОТО)

Новости. Общество
06:40, 03 Ноября 2021
фото: БЕСЕДКА в Костомукше ТОВАРНОЙ / ВК / коллаж «Столица на Онего»

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Пес, кот и кошка, жившие у пожилой пары, которая погибла в смертельном ДТП на трассе в Карелии, остались одни и нуждаются в помощи.

В Карелии первого ноября в автомобильной катастрофе погибли 71-летний водитель и 73-летняя пассажирка. Без хозяев остались животные пожилой пары: пес, кот и кошка. В соцсети ищут животным семью.

«В связи с гибелью хозяев животные остались совсем одни. Собака Норд и чёрный кот Филя уже старенькие. Молодая кошка прибилась ещё летом, хозяина не удалось установить. Откликнитесь, если узнаете потеряшку», — говорится в объявлении паблика «Беседка в Костомукше товарной».

Автор объявления сообщает, что животные находятся на СНТ «Родник». В посте опубликована контактная информация для желающих спасти оставшихся без хозяев животных.

Напомним, первого ноября в 10:30 в Костомукше на 212 + 245 км. автодороги Р-21 «Кола» — Тикша — Ледмозеро — Костомукша — граница с Финляндской Республикой 71-летний водитель «Renault Megane» при выезде со второстепенной дороги столкнулся с грузовым автомобилем «Volvo», который двигался по главной дороге. От полученных травм водитель автомашины «Renault» скончался на месте происшествия. Его 73-летняя пассажирка была доставлена в больницу Костомукши, где позднее от полученных травм скончалась. 

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