В Карелии увеличилось число жертв ДТП с участием грузового автомобиля и «легковушки»

В клинике скончалась пассажирка легкового автомобиля, который вчера попал в ДТП на трассе в Костомукше: число жертв катастрофы увеличилось до двух.

В больнице скончалась 73-летняя пассажирка легкового автомобиля, который вчера попал в ДТП на трассе в Костомукше. 71-летний водитель машины скончался на месте происшествия. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

Первого ноября в 10:30 в Костомукше на 212 + 245 км. автодороги Р-21 «Кола» — Тикша — Ледмозеро — Костомукша — граница с Финляндской Республикой 71-летний водитель «Renault Megane» при выезде со второстепенной дороги столкнулся с грузовым автомобилем «Volvo», который двигался по главной дороге.

Как сообщили в ГИБДД, от полученных травм водитель автомашины «Renault» скончался на месте происшествия. Его 73-летняя пассажирка была доставлена в больницу Костомукши, где позднее от полученных травм скончалась.

Ранее спасатели опубликовали фото с места трагедии.