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Человек погиб в смертельном ДТП на трассе в Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
15:17, 01 Ноября 2021
фото: 2 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД ФПС по РК / ВК

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В Карелии столкнулись грузовик и легковой автомобиль: дорожное происшествие унесло жизнь человека.

Автокатастрофа произошла утром в понедельник, первого ноября, по адресу: Костомукшский городской округ, 212 км. федеральной трассы «Кола» — Тикша — Ледмозеро — Костомукша — граница с Республикой Финляндия». На дороге столкнулись грузовой и легковой автомобили. В результате происшествия один человек получил травмы, от которых скончался. Один человек госпитализирован. Об этом информирует паблик костомукшских спасателей.

В 10:08 пожарно-спасательные подразделения Костомукши привлекались для ликвидации этого происшествия. На место ДТП выезжали шесть спасателей на двух единицах техники.

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