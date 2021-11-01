Человек погиб в смертельном ДТП на трассе в Карелии (ФОТО)

В Карелии столкнулись грузовик и легковой автомобиль: дорожное происшествие унесло жизнь человека.

Автокатастрофа произошла утром в понедельник, первого ноября, по адресу: Костомукшский городской округ, 212 км. федеральной трассы «Кола» — Тикша — Ледмозеро — Костомукша — граница с Республикой Финляндия». На дороге столкнулись грузовой и легковой автомобили. В результате происшествия один человек получил травмы, от которых скончался. Один человек госпитализирован. Об этом информирует паблик костомукшских спасателей.

В 10:08 пожарно-спасательные подразделения Костомукши привлекались для ликвидации этого происшествия. На место ДТП выезжали шесть спасателей на двух единицах техники.