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В Карелии экс-госслужащий выслушал обвинение в незаконном получении повышенной пенсии

Новости. Криминал
15:40, 03 Февраля 2022
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев

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В Карелии будут судить бывшего государственного служащего, обвиняемого в мошенничестве при получении выплат.

Следователи завершили расследование уголовного дела  в отношении бывшего государственного служащего, обвиняемого в мошенничестве,  то есть хищении денег при получении выплат, совершенном в крупном размере. Об этом информирует Следком республики.

Следствием установлено, что обвиняемый, имеющий право на получение пенсии за выслугу лет, предоставил недостоверные сведения относительно места своего проживания после выхода на пенсию в районе Крайнего Севера.  

В результате неправомерных действий обвиняемого в  период с июня 2017 года по ноябрь 2021 года он незаконно получал пенсию с повышенным районным коэффициентом. Нанесенный федеральному бюджету ущерб превысил 890 тысяч рублей. 

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске начальство задолжало работнику более 138 тыс. рублей зарплаты.

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