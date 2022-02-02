В Карелии экс-госслужащий выслушал обвинение в незаконном получении повышенной пенсии

В Карелии будут судить бывшего государственного служащего, обвиняемого в мошенничестве при получении выплат.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего государственного служащего, обвиняемого в мошенничестве, то есть хищении денег при получении выплат, совершенном в крупном размере. Об этом информирует Следком республики.

Следствием установлено, что обвиняемый, имеющий право на получение пенсии за выслугу лет, предоставил недостоверные сведения относительно места своего проживания после выхода на пенсию в районе Крайнего Севера.

В результате неправомерных действий обвиняемого в период с июня 2017 года по ноябрь 2021 года он незаконно получал пенсию с повышенным районным коэффициентом. Нанесенный федеральному бюджету ущерб превысил 890 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске начальство задолжало работнику более 138 тыс. рублей зарплаты.