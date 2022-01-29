В Петрозаводске начальство задолжало работнику более 138 тыс рублей зарплаты - возбуждено уголовное дело

В Петрозаводске возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы в одном из ООО, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, с 22 августа 2019 года по 19 февраля 2020 года один из руководителей общества с ограниченной ответственностью в нарушение требований Конституции и трудового законодательства в полном объеме не выплатил свыше двух месяцев заработную плату работнику. Общая сумма задолженности превысила 138 тысяч рублей.



В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также виновных лиц из числа руководства организации. Расследование уголовного дела продолжается.