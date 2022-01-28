В Карелии ищут исчезнувшего лесничего из Ленобласти

Команда «Доброспас» призывает жителей Карелии помочь в поиске пропавшего мужчины.

В Выборгском районе Ленинградской области четвёртый день идёт поиск участкового лесничего Боброва Николая Васильевича. Об этом сообщает команда «Доброспас».

Ранним утром 26 января мужчина выехал из Каменногорска на патруль лесничества на служебном автомобиле «Нива» и пропал.

«Всё говорит о том, что произошло нечто серьёзное. Николай Васильевич — ответственный сотрудник и хороший семьянин, не мог уехать, не предупредив родных и коллег. За него переживают сослуживцы, его возвращения очень ждут жена и дочь», — говорится в сообщении добровольцев.

Волонтеры просят обратить внимание на ориентировку. Мужчина мог передвигаться на белой «Ниве» с зелёными эмблемами Северо-Западного лесничества. Есть вероятность, что он мог находиться на территории Республики Карелия. Добровольцы просят автомобилистов, которые в период с 7.30 26 января были в Выборгском районе Ленобласти, посмотреть записи с регистраторов: на них мог попасть пропавший лесничий или его машина.

Сообщать информацию можно на номер 112, на горячую линию «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или инфоргу поиска: Оля (Чеба) 89154070008.