В Карелии начался выпуск новых «функциональных таблеток» из карельских ягод

Компания «Ягоды Карелии» начала выпуск новой продукции — биологически активных добавок к пище из черники и брусники.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития Карелии.

«Уникальным свойством выпущенных функциональных таблеток „Черника“ и „Брусника“ является высокое процентное содержание сублимированных дикорастущих ягод. В новой продукции компании она составляет 65%, тогда как реальное содержание действующего вещества в других отечественных БАДах не превышает 2-3%», — пояснили в министерстве.

«Ягоды Карелии» занимаются также производством варенья, соков и другой продукции из карельских ягод.