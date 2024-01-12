В России за год резко выросло производство одного вида алкогольных напитков

На фоне общего снижения производство алкоголя один напиток показал неожиданный взрывной рост.

Производство коньяка в России в прошедшем году выросло на 35% в сравнении с показателем годом ранее, до 8,761 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольрегулирования. Об этом сообщает агентство «Прайм».

При этом, по данным ведомства, общее производство алкогольных напитков в стране (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) снизилось за год на 3,6%, до 191,669 миллиона дал.

В том числе производство водки снизилось на 1,2%, до 80,417 миллиона дал. Производство виноградных вин уменьшилось на 0,1%, до 29,991 миллиона дал, шампанских и игристых — на 23,2%, до 14,124 миллиона дал. Тот же показатель для ликерных вин также резко снизился — на 32,1%, до 867,918 тысячи дал.

В то же время производство слабоалкогольной продукции увеличились за год на 8,3%, до 22,332 миллиона дал.