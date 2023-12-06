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Более 300 работников предприятий Карелии научились бережливому производству на Фабрике процессов

Новости. Экономика
11:58, 08 Декабря 2023
фото: © правительство Карелии

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Площадку для практического обучения бережливому производству создали по нацпроекту «Производительность труда», инициированному президентом России.

На Фабрике процессов могут пройти обучение сотрудники организаций различных форм собственности.

Недавно обучение завершила группа работников компании «Технические решения». 

«Мы очень довольны и обучением, и тренерами, которые дают нужные знания. Появилось много полезных навыков, — сообщил замруководителя сервисной службы компании Вадим Трифанов. — Они обязательно позволят снизить затраты».

«Бережливое производство» предусматривает управление предприятием на основе устранения потерь и снижения издержек. Эффект от обучения заключается в мотивации и вовлечении сотрудников в постоянные улучшения.

Методическое сопровождение и обучение на фабрике проходит под контролем опытных сертифицированных педагогов центра обучения и мониторинга трудовых ресурсов при управлении труда и занятости республики.

Запись на обучение для предприятий по телефону: 8 (814-2) 559-309; 8 953-540-54-14.

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