В Карелии не могут решить, кто должен бороться с борщевиком

Правительство и Минсельхоз республики планируют создать специальную рабочую группу для борьбы с ядовитым растением.

О планах регионального Минсельхоза создать рабочую группу по борьбе с борщевиком Сосновского, которым заросли все поля, рассказал заместитель министра сельского и рыбного хозяйства республики Андрей Квасников, пишет «МК в Карелии».

«Правительством Карелии и министерством сейчас инициируется вопрос о создании на территории республики рабочей группы, которая будет в себя включать как региональные и федеральные органы исполнительной власти, так и местное самоуправление с целью выработки единой политики и определения контролирующего органа, ответственного за борьбу с данным растением», - сказал, выступая на прямой линии в социальной сети «ВКонтакте», Квасников.

Какие районы республики больше всего заросли борщевиком и почему власти не могут справиться с растением, читайте в «МК в Карелии».