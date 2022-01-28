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В Карелии пьяный водитель оказал сопротивление инспекторам и был обезврежен

Новости. Общество
09:10, 29 Января 2022
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

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В ГИБДД сообщили, как пьяный автомобилист оказал сопротивление остановившим его инспекторам.

26 января в Лахденпохье инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем 38-летнего водителя с признаками опьянения. При этом гражданин оказал неповиновение сотрудникам полиции. Об этом информирует Госавтоинспекция Карелии.

К водителю были применены физическая сила и спецсредства. В отношении него был составлен протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов.

Так как от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался, в отношении него был также составлен протокол за невыполнение требования пройти медосвидетельствование.

Нарушителю грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет, заявили в ГИБДД.

Ранее ГИБДД Карелии объяснила, что будет, если водитель 5 секунд поговорит по мобильному телефону.

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