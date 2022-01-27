ГИБДД Карелии объяснила, что будет, если водитель 5 секунд поговорит по мобильному телефону

Госавтоинспекция Карелии опубликовала результаты расчетов, сколько метров может проехать автомобиль, если его водитель отвлекся на разговор по мобильному телефону без системы «hands free».

«Отвлекаясь от дороги всего на 5 секунд на скорости 90 км/час, автомобиль проедет бесконтрольно более 100 метров (примерно, длина футбольного поля!). Это расстояние и секунды могут быть смертельными, как для самого водителя, так и для тех, кто может встретиться на его пути», — говорится в сообщении на официальной странице Госавтоинспекции Вконтакте.