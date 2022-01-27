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ГИБДД Карелии объяснила, что будет, если водитель 5 секунд поговорит по мобильному телефону

Новости. Общество
15:06, 28 Января 2022
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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Госавтоинспекция Карелии опубликовала результаты расчетов, сколько метров может проехать автомобиль, если его водитель отвлекся на разговор по мобильному телефону без системы «hands free».

«Отвлекаясь от дороги всего на 5 секунд на скорости 90 км/час, автомобиль проедет бесконтрольно более 100 метров (примерно, длина футбольного поля!). Это расстояние и секунды могут быть смертельными, как для самого водителя, так и для тех, кто может встретиться на его пути», — говорится в сообщении на официальной странице Госавтоинспекции Вконтакте.

 

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