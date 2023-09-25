В Карелии стали меньше выпускать водки

С начала года выпуск водки в республике сократился на 20%.

В республике отмечен значительный спад производства водки. По итогам восьми месяцев он превысил 20%, пишет «МК в Карелии» со ссылкой на данные официальной статистики.

«Индекс физических объемов промышленного производства за минувшие восемь месяцев составил в республике только 97,8% к аналогичному прошлогоднему уровню», - пишет издание.

В какой отрасли сложилась наиболее тяжелая ситуация со спадом производства, читайте здесь.