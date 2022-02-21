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В Карелии вдвое увеличилось число фактов мошенничества, относящихся к тяжким преступлениям

Новости. Общество
10:38, 25 Февраля 2022
фото: © Дмитрий Серебряков / ТАСС, архив

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Прокуратура республики представила статистику преступлений за первый месяц 2022 года.

В январе 2022 года в Карелии было зарегистрировано 977 преступлений, что на 62 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти четверть из них (22,7%) составляют тяжкие и особо тяжкие преступления.

Количество тяжких преступлений по сравнению с январем 2021 года выросло на 18,4%. Причина — увеличение вдвое числа фактов мошенничества, относящихся к категории тяжких преступлений (с 20 до 40). Количество особо тяжких преступлений, напротив, сократилось на 66,7%.

Больше половины всех зарегистрированных преступлений составляют кражи. Выросло на 14,6%, по сравнению с январем прошлого года, число фактов мошенничества. Большая часть подобных преступлений было совершено дистанционно. Всего правоохранители республики зарегистрировали 266 преступлений, совершенных с помощью телефона или интернета.

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