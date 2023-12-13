В Карелии вновь поднялась цена на яйца

Специалисты констатировали повышение цен на куриные яйца на 3,7%.

В Карелиястате опубликовали данные по изменению потребительских цен на основные продукты за минувшую неделю с 5 по 11 декабря.

Так, в магазинах вновь подорожали куриные яйца. Упаковка из 10 штук в среднем по республике стоит 128 рублей, что на 3,7% больше, чем в конце ноября.

Однако даже больше, чем яйца, подорожали огурцы — на 9%, сосиски и сардельки — на 5,2%, и яблоки — на 4,2%. Также подорожали картофель, колбасы и фруктовые консервы для детского питания.

В то же время цены на бананы, свеклу, помидоры, гречневую крупу, вареную колбасу и овощные консервы для детского питания снизились. Более всего подешевел лук репчатый — на 3,9%.

Ранее в Минпромторге РФ допустили запрет на упаковку объемом 900 мл и 9 яиц.