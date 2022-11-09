В кинотеатре «Премьер» покажут документальный фильм о легендарном боксере Карелии

Документальный фильм о карельском боксере Анатолии Курикове впервые покажут в кинотеатре «Премьер» 17 ноября.

Премьерный показ документального фильм «267 побед» о карельском боксере Анатолии Курикове состоится 17 ноября в кинотеатре «Премьер» в 12.00 по адресу ул. Правды, д 38 В. Об этом рассказали в сообществе «Петрозаводск спортивный». Фильм покажут в день открытия Чемпионата и Первенства Карелии по боксу.

Анатолий Куриков — 75-летний боксер, мастер спорта СССР международного класса, двукратный чемпион РСФСР, трехкратный призер чемпионата СССР.

Фильм снял в 2022 году молодой режиссер Виталий Бородай по заказу Федерации бокса Карелии.

Вход на показ свободный, но количество мест ограничено. Чтобы забронировать место, необходимо отправить заявку на почту Федерации бокса boxingkarelia@mail.ru.