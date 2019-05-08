Снимавшийся в Карелии фильм "Весури" показали в Петрозаводске еще до начала проката

В центре культуры "Премьер" 7 мая состоялась премьера военной драмы "Весури", которая летом прошлого года снималась в Карелии – в Кондопожском районе и в старинной деревне Кинерме, рассказали в правительстве республики.

Этот полнометражный художественный фильм рассказывает историю финских переселенческих лагерей в Карелии в годы Великой Отечественной войны.

Создатели фильма, снимавшегося санкт-петербургской "АТК-студио", решили показать фильм в первый раз именно в Карелии, еще до начала официального начала проката. Первыми зрителями картины стали актеры, среди которых немало жителей Карелии, и малолетние узники – свидетели истории.

Первоначально картина носила рабочее название "Петька". Однако в процессе съемок фактически сменился главный герой фильма: центральной стала роль девочки Жени. Поэтому было решено дать картине другое имя, аллегорическое – "Весури", по названию карело-финского инструмента для зачистки молодой поросли деревьев.

Фильм создан на основе воспоминаний малолетних узников финских лагерей. При подготовке сценария создатели фильма опирались на большую работу, проведенную в архивах, чтобы придуманная авторами история соответствовала исторической правде. Появлению художественной ленты предшествовало создание документально-постановочного фильма "Смеюсь!" по воспоминаниям малолетних узников лагерей. Эта малоизвестная для широкого зрителя страница истории войны нашла продолжение в фильме "Весури".

На пресс-конференции, прошедшей перед кинопоказом, продюсер фильма Александр Тютрюмов отметил, что тема фильма близка лично ему, ведь это часть истории его семьи: мама и бабушка Александра Тютрюмова прошли через финские лагеря в Ленинградской области. При этом за пределами Карелии и Ленинградской области, как отметил продюсер, мало кто вообще знает о том, что были такие лагеря.

Главные герои фильма – Петька, Серега и девочка Женя – попадают в лагерь. Им приходится терпеть лишения, унижения, видеть страдания и смерть. Но несмотря на голод, болезни и страх, они сохраняют достоинство, помогают друг другу и даже взрослым.

Фильм "Весури" был поддержан Министерством культуры РФ субсидией из федерального бюджета на софинансирование производства. В Карелии организационную поддержку фильму оказало правительство Карелии и республиканское Министерство культуры.

В съемках принимали участие профессиональные и непрофессиональные актеры, снимавшиеся в массовых сценах.

Одну из главных детских ролей, хулигана Васьки, исполнил школьник Егор Петров из поселка Кивач. Как отметил Александр Тютрюмов, Егор Петров стал настоящим актерским открытием, его уже приглашают в другие проекты, а карельские актеры показали себя как большие профессионалы.

Автор сценария и режиссер фильма Вячеслав Лагунов рассказал, что вместе со вторым режиссером Александром Якимчуком они приняли решение снимать фильм в стилистике советского кино пятидесятых-шестидесятых годов. Такой подход непривычен для современного юного зрителя, поэтому создатели фильма с интересом ждут первых откликов молодой аудитории на фильм.

Однако уже сейчас можно сказать, что первые карельские зрители приняли фильм тепло. По окончании показа в "Премьере" зал благодарил съемочную группу долгими аплодисментами.