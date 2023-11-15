В Костомукше ищут очевидцев ДТП, где водитель скрылся после наезда на женщину

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев дорожной аварии между поселком Заречным и Костомукшей.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента, в результате которого которого получила травмы 38-летняя жительница Костомукши.



Со слов потерпевшей, в четверг, 16 ноября, около 8 утра она двигалась вдоль проезжей части в попутном с транспортом направлении. На дороге между поселком Заречным и Костомукшей на нее наехал неустановленный автомобиль. Водитель скрылся с места ДТП.

В результате аварии женщина получила травмы. Её отвезли в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.



Госавтоинспекция Карелии просит откликнуться очевидцев дорожного происшествия, позвонив в дежурную часть Костомукши по номерам телефонов: 8 (8-1459) 97150 или 102.