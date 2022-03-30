В Минздраве Карелии рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП с автобусом

По данным министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, у четверых госпитализированных детей нет признаков гематомы головного мозга.

"У 4 детей после КТ-исследования нет признаков гематомы головного мозга. У 6 детей есть ссадины и ушибы различных областей тела, после осмотра врачами они направлены в Медвежьегорскую ЦРБ. Нет показаний к госпитализации у 9 детей, они размещены в гостинице «Уют», - сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Напомним, автобус с 19 детьми из Архангельской области, которые возвращались с соревнований в Кондопоге, в пятницу, 1 апреля перевернулся на трассе в Пудожском районе Карелии. В результате аварии травмы различной тяжести получили 11 детей: 4 из них госпитализированы в Медвежьегорскую ЦРБ, у 7 детей - ушибы и ссадины. 8 детей в медицинской помощи не нуждаются. Они размещены в гостинице Пудожа.