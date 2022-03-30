Министр здравоохранения Карелии назвал точное число детей, получивших травмы в ДТП с автобусом

В серьезном ДТП на трассе в Карелии травмы различной степени тяжести получили 11 детей, оказавшихся в перевернувшемся автобусе, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По словам Михаила Охлопкова, после серьезного ДТП с автобусом в Пудожском районе Карелии, в Медвежьегорскую ЦРБ отправлены 4 ребёнка, 8 детей, после обследования бригадой врачей, в медицинской помощи не нуждаются. Они размещены в гостинице Пудожа. 7 детей имеют травматические повреждения (ушибы, ссадины). Они осматриваются бригадой врачей.

Как сообщил министр здравоохранения Карелии, возраст детей 9-14 лет. Взрослые за медицинской помощью не обращались.

Из Детской республиканской больницы выехала бригада врачей.

Напомним, как ранее рассказал Михаил Охлопков, трое детей с черепно-мозговой травмой для дообследования и определения дальнейшей тактики и места лечения были отправлены в Медвежьегорскую ЦРБ. Им предстоит выполнить КТ-исследование».



По словам министра здравоохранения, из Медвежьегорской ЦРБ выехали два автомобиля с анестезиологом и педиатром. Остальные дети обследуются в Пудожской ЦРБ.

Напомним, как ранее сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети, в аварию попал автобус, который перевозил, по предварительным данным, 19 детей — жителей Архангельской области. Ребята возвращались с соревнований из Кондопоги. Автобус перевернулся на трассе в Подожком районе.