Автобус с 19 детьми перевернулся на трассе в Карелии

В Пудожском районе произошло ДТП с участием автобуса, который перевозил детей из Архангельской области.

Как сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на свой странице в соцсети, в аварию попал автобус, который перевозил по предварительным данным 19 детей — жителей Архангельской области. Ребята возвращались с соревнований из Кондопоги. Автобус перевернулся на трассе в Подожком районе.

«На место выезжала бригада врачей. В настоящий момент проводится сортировка пострадавших. Данные по количеству пострадавших, диагнозам, степени тяжести уточняются», — сообщил министр.

По словам главы Минздрава республики, Медвежьегорска ЦРБ в данный момент приведена в готовность.

«Ситуацию держу на контроле. Нахожусь на постоянной связи с министром здравоохранения Архангельской области Александром Сергеевичем Герштанским», — пишет Михаил Охлопков.