В новом микрорайоне Петрозаводска появится улица в честь города-побратима

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Улица, расположенная в микрорайоне "Древлянка-6", получит название "Тюбингенская".
Глава Петрозаводска Ирина Мирошник вручила сегодня заместителю мэра города-побратима Тюбингена свидетельство о присвоении улице на Древлянке наименования "Тюбингенская улица", сообщили в мэрии.
Немецкая делегация во главе с заместителем мэра Тюбингена по вопросам культуры, спорта и социальной защиты доктором Даниэлой Харш находится в Петрозаводске в течение нескольких дней. Наши города отмечают 30-летие побратимских связей.
"В этом году у нас юбилейная дата – 30 лет побратимских связей с городом Тюбингеном. Это еще одна возможность для перезагрузки отношений, для установления новых направлений взаимодействия", - отметила на встрече Ирина Мирошник.
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