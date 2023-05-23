Как в Петрозаводске появилась улица Максима Горького

Улица Максима Горького в карельской столице отметила свое 85-летие.

8 мая 1938 года пленум Петрозаводского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов принял решение о переименовании петрозаводской улицы Полевой в улицу «имени товарища Горького А.М.- великого пролетарского писателя». Позднее улица получила более простое название – «Максима Горького».

На первый взгляд, это переименование выглядит странным: писатель, он же «буревестник революции», умер двумя годами ранее, и именно тогда прокатилась волна по увековечиванию его памяти. Но, видимо, в Петрозаводске эту кампанию проспали. Пользуясь тем, что в 1938 году отмечалось 70-летие со дня рождения Алексея Пешкова, городские власти то ли по указанию сверху, то ли по собственной инициативе наверстали упущенное и присвоили его литературный псевдоним третьеразрядной в то время Полевой улице. Она и сегодня является тупиковой: одним концом упирается в Губернаторский сад, другим - в железную дорогу.

Подробнее читайте в материале «МК в Карелии».