В Петербурге из-за вандалов разобрали самых известных львов

Скульптуры перевезли на реставрацию после актов вандализма.

Скульптуры самых узнаваемых в Петербурге львов с причала у Дворцового моста увезли на реставрацию после того, как их попортили вандалы. Об этом сообщает «Фонтанка».



«Львы с Адмиралтейской набережной были демонтированы и перевезены в реставрационную мастерскую для ликвидации последствий актов вандализма», — рассказали изданию в пресс-службе государственного музея городской скульптуры.



Кроме львов, в мастерскую забрали также и чугунные постаменты, на которых они стояли.



В последний раз львов увозили на реставрацию в сентябре 2022 года. Как отмечали тогда в музее, самый серьезный вред этим скульптурам наносят люди, так как «хищники» не имеют каркаса, а выполнены из листовой меди. И львы не рассчитаны на нагрузки, которым их подвергают желающие посидеть на спинах у животных.