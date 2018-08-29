В Петрозаводске бизнесмена посадили за мошенничество при реализации изделий из гранита

Петрозаводский городской суд приговорил к лишению свободы директора одной из организаций за мошенничество при реализации изделий из гранита.

"Ф., являясь директором руководимого им общества, при совершении юридических действий, связанных с заключением договоров купли-продажи изделий из гранита от имени и в интересах общества, не намереваясь выполнить принятые на себя обязательства, совершил мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, сопряженные с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности", - пояснили в Петрозаводском городском суде.

Как следует из материалов дела, в период с октября 2014 года по май 2016-го Ф. похитил у одной из коммерческих организаций и трех индивидуальных предпринимателей средства на сумму более 900 тыс. руб.

В отношении бизнесмена было возбуждено дело по ч. 1 ст. 159.4, ч. 5 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ.

"Ф. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отметили в суде.

Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении имущественного ущерба на общую сумму свыше 870 тыс. руб. (с учетом того, что часть ущерба ранее была возмещена потерпевшим).

Приговор пока не вступил в силу.