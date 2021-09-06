В Петрозаводске компания задолжала сотруднику 800 тысяч рублей

В столице Карелии возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы.

Петрозаводские следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной заинтересованности работодателем). Об этом сообщает Следком.

Следствием установлено, что с первого сентября прошлого года руководство петрозаводской компании осуществляло коммерческую деятельность и не выплачивало заработную плату работнику. Сумма долга составляет не менее 800 тыс. рублей. По оценке следователей, организация имела возможность своевременно и в полном объеме производить выплаты.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске фирма задолжала работнику 135 тысяч рублей.