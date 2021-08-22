В Петрозаводске фирма задолжала работнику 135 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело

В Карелии следственные органы возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работнику общества с ограниченной ответственностью.

По версии следствия, в период с ноября 2020 года по июль 2021 года руководство общества с ограниченной ответственностью при осуществлении коммерческой деятельности не выплачивало заработную плату и иные установленные законом выплаты работнику, хотя имело такую возможность. Сумма невыплаченных денежных средств составила не менее 135 тысяч рублей.



В настоящее время по делу проводятся следственные действия, принимаются комплексные меры по восстановлению нарушенных трудовых прав работника. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет.