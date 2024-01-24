Немалые деньги предпринимателя и фирмы из Петрозаводска отправились мошенникам

Фирма в Петрозаводске и грузоперевозчик подсчитали убытки — 2,2 млн рублей было инвестировано в мошенников.

В четверг, 25 января, в полицию Петрозаводска поступило заявление от 39-летней сотрудницы одной из частных фирм. Аферисты ввели её в заблуждение, и организация понесла убытки.

Как выяснили полицейские, женщина работает в компании бухгалтером. Она получила сообщение якобы от генерального директора. Тот написал, что нашел новых партнеров по бизнесу, и под предлогом заключения договоров попросил перевести деньги на их счета. Бухгалтер перевела 1,6 млн рублей с банковского счета компании. Потом она позвонила директору и узнала, что он никаких распоряжений не давал.

В тот же день с заявлением о мошенничестве в полицию обратился 42-летний петрозаводчанин, который занимается грузоперевозками. Мужчина рассказал, что получил заказ на доставку в Иркутск судна на воздушной подушке. Получив необходимые документы от заказчика, он направил товар в место назначения, но деньги за услугу в назначенный срок не получил. На месте водитель выяснил, что клиент обязательств не нарушал и оплату предоставил вовремя. Однако деньги он перевел не грузоперевозчику, а другому лицу, которое выступало в качестве посредника. Убытки были оценены заявителем в 600 тысяч рублей.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По обоим фактам мошенничества были возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.