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В Петрозаводске молодые семьи поучаствуют в сказочной викторине

Новости. Общество
18:20, 03 Ноября 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

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В карельской столице молодые семьи смогут принять участие в викторине, посвященной фольклору разных народов под названием «Сказочный квиз».

Молодежный центр «Смена» и КРОО «Голубая дорога» приглашают молодые семьи на «Сказочный квиз». Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Ответить на вопросы онлайн-викторины, посвященной фольклору разных народов России, можно до 8 ноября. 

«Участникам предложат определить родину Колобка, узнать, кто живёт в домах нанайцев, посчитать козлят в таджикском аналоге известной истории, а также выяснить род деятельности различной нечистой силы», — говорится в соообщении организаторов.

Среди семей-победительниц разыграют фотосъёмку в образах сказочных героев. Для этого необходимо правильно ответить на все вопросы викторины.

Ранее сообщалось, что семья медведей попала в объектив фотоловушки в Карелии.

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