Семья медведей попала в объектив фотоловушки в Карелии

Камера в заповеднике «Кивач» запечатлела передвижения медведей.

В начале октября на территории заповедника «Кивач» в объектив фотоловушки попались медведица с медвежатами. Об этом сообщает паблик организации.

Как сообщают в заповеднике, бурый медведь — единственный вид медведей, обитающих в Карелии. Он — второй по величине после лося и самый крупный хищник. Самка весит 100-250 кг., а самцы достигают 300 кг. Вставший на задние лапы взрослый самец имеет рост более двух метров.

Медвежата рождаются в январе — феврале. Количество их от 1 до 3 (3 реже). Медвежата появляются на свет слепыми и глухими, они покрыты редкой беловатой шерстью. Весят новорожденные около 500 граммов.

Ранее сообщалось, что «танцующий» медведь попал в фотоловушку в заповеднике «Костомукшский».