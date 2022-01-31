В Петрозаводске мужчина забил жену до смерти и продолжил выпивать

В столице Карелии арестовали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве супруги.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 64-го петрозаводчанина, обвиняемого в причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, рассказали в Следкоме Карелии.

По данным следствия, с 19 по 23 января мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пил в своей квартире. В один из дней избил свою супругу. От полученных травм женщина скончалась.

23 января мужчину задержали, он не смог пояснить, когда и при каких обстоятельствах погибла его жена. А 27 января по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, житель Карелии, зарезавший мать с сыном и пытавшийся сжечь их квартиру, признан невменяемым.