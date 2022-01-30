Житель Карелии, зарезавший мать с сыном и пытавшийся сжечь их квартиру, признан невменяемым

Уголовное дело в отношении жителя Суоярвского района, обвиняемого в убийстве двух человек, направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера, сообщили в Следкоме Карелии.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя Суоярвского района, обвиняемого в убийстве двух лиц, совершенном с особой жестокостью. Следствием установлено, что в январе прошлого года мужчина пришел в гости к своим знакомым — пожилой женщине и ее 38 — летнему сыну. Находясь у них в квартире, в ходе ссоры мужчина нанес обоим множественные удары клинком ножа. От полученных травм потерпевшие скончались. Мужчина с целью уничтожения следов преступления предпринял попытку поджога квартиры, после чего с места происшествия скрылся.

В ходе следствия подсудимый был отправлен на психолого-психиатрическую экспертизу.

«Результаты экспертизы показали, что мужчина страдает психическим расстройством и запрещенное уголовным законом деяние совершил в состоянии невменяемости. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении к нему принудительной меры медицинского характера», — говорится со сообщении Следкома Карелии.

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