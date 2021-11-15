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Жительница Петрозаводска зарезала сожителя с любовницей прямо в постели

Новости. Криминал
14:46, 17 Декабря 2021
фото: © melnyk_serhii / twitter

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Смертельную точку в отношениях сожителя и его любовницы поставила петрозаводчанка, застав пару в своем доме в момент измены.

В столице Карелии завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней женщины, обвиняемой в убийстве двух человек, сообщили в Следкоме республики.

Следствием установлено, что в мае обвиняемая, придя домой, застала своего сожителя в момент интимной близости с 36-летней женщиной. Ревнивая петрозаводчанка взяла нож и устроила кровавую бойню. И сожитель, и его любовница получили несколько ранений. Женщина скончалась на месте, а мужчина умер в больнице.

По ходатайству следователя обвиняемая была арестована. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Верховный суд Республики Карелия для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, жительница Петрозаводска приехала в поселок навестить маму и чуть не зарезала отчима.

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Комментарии

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Вася
2021-12-17 16:00:47
милые бранятся только тешатся
Вася
2021-12-17 15:43:05
Забава у них такая ..
asusls
2021-12-17 15:32:18
Ужас.
кир
2021-12-17 15:21:40
Бабы - они такие.
Hовый
2021-12-17 15:38:05
кир, молодух даже убить готовы.
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