Жительница Петрозаводска зарезала сожителя с любовницей прямо в постели

Смертельную точку в отношениях сожителя и его любовницы поставила петрозаводчанка, застав пару в своем доме в момент измены.

В столице Карелии завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней женщины, обвиняемой в убийстве двух человек, сообщили в Следкоме республики.

Следствием установлено, что в мае обвиняемая, придя домой, застала своего сожителя в момент интимной близости с 36-летней женщиной. Ревнивая петрозаводчанка взяла нож и устроила кровавую бойню. И сожитель, и его любовница получили несколько ранений. Женщина скончалась на месте, а мужчина умер в больнице.

По ходатайству следователя обвиняемая была арестована. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Верховный суд Республики Карелия для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, жительница Петрозаводска приехала в поселок навестить маму и чуть не зарезала отчима.