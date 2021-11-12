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Жительница Петрозаводска приехала в поселок навестить маму и чуть не зарезала отчима

Новости. Криминал
11:07, 15 Декабря 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Тридцатилетняя петрозаводчанка устроила в гостях драку, в ходе которой ранила ножом отчима.

В Пряжинском районе возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней жительницы Петрозаводска. Она подозреваемся в преступлении против личности, сообщили в МВД Карелии.

Обстоятельства произошедшего установил участковый. Так, в ноябре женщина отправилась навестить маму и отчима, проживающих в одном из поселков Пряжинского района. В гостях между петрозаводчанкой и неродным отцом – 45-летним мужчиной – начался конфликт, который в дальнейшем обернулся дракой. По версии полиции, в ходе выяснения отношений 30-летняя женщина взяла нож и нанесла один удар отчину в область бедра. Мужчине понадобилась медицинская помощь. Полученная травма впоследствии была квалифицирована как легкий вред здоровью.

Фигурантка уголовного дела признала свою вину. В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Женщине грозит до двух лет колонии.

Ранее в Карелии женщина воткнула нож в живот соседа после отказа покинуть ее дом по-хорошему.

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