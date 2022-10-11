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В Петрозаводске начали строить небоскреб с видом на Онежское озеро (ФОТО)
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В Петрозаводске начали строить небоскреб с видом на Онежское озеро (ФОТО)

Новости. Общество
15:00, 09 Ноября 2022

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Побывали на строительной площадке нового района TALOJARVI город у воды, который возводится в Петрозаводске на берегу Онежского озера, и посмотрели, как строится 25-этажный дом.

Многие слышали о реализации в Петрозаводске проекта TALOJARVI город у воды. Достоинства этого нового жилого комплекса, который строится на берегу Онежского озера в районе улицы Заводская, можно перечислять долго: первая береговая линия, большой парк, ландшафтный дизайн территории, авторская отделка холлов домов и много других преимуществ.

Мы решили узнать, как продвигается проект и побывали на строительной площадке, в том числе — запечатлели начальный этап строительства 25-этажного дома, третьего по счету в новом районе.

TALOJARVI город у воды, напомним, расположен на пересечении ул. Зайцева и ул. Заводской, вдоль Соломенского шоссе.

https://go.2gis.com/0s2ci2

Комплекс будет состоять из ансамбля 21 монолитного дома разной этажности. Важным преимуществом являются видовые характеристики квартир с панорамным остеклением.



Специалисты строительного отдела компании «Баренц Групп» провели для нас индивидуальную экскурсию по строительной площадке и рассказали о всех работах, которые ведутся на сегодняшний день в TALOJARVI город у воды

Сначала нас провели к дому № 1

В настоящий момент монолитные работы здесь завершены. Производится утепление фасадов здания, остекление окон, ведутся внутренние работы — монтаж инженерных систем дома.



Рабочие приступили к отделке фасадов — дома в TALOJARVI город у воды будут теплых скандинавских тонов.

Мы побывали внутри здания и увидели, какими будут холлы подъездов — просторными — можно размещать и коляски, и велосипеды, и с авторской отделкой, элементы которой уже можно рассмотреть в демоверсии. Просторными и светлыми будут и квартиры в TALOJARVI город у воды.

Дом № 2

Во втором доме ведутся работы по устройству монолитных железобетонных стен шестого этажа. Жилое здание быстро растет.



Дом № 6

Третий строящийся дом — особенный. Это небоскреб, в котором будет 25 этажей и квартиры с видовыми характеристиками и панорамным остеклением.



В настоящее время работы здесь кипят — идет первая стадия строительства — технический этаж. Именно поэтому на площадке дома работают экскаваторы.



Онлайн трансляцию хода строительства можно смотреть круглосуточно.



Мы убедились в том, что строительство идет полным ходом, и в недалеком будущем на этой территории, которую многие годы использовали под промышленные предприятия, вырастет масштабный, комфортный для жизни район с развитой инфраструктурой, где будет большой парк в центре, обустроенная набережная, велодорожки, игровые и спортивные площадки для детей разных возрастов, места для отдыха и развлечений, скейт-парк, баскетбольная и спортивные площадки, множество беседок и уютных уголков для спокойного отдыха.

Более подробно узнать о проекте TALOJARVI город у воды можно на сайте https://talojarvi.ru/ или по телефону: 331-331.

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик „ДСК-1“». Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9. ОГРН 1211000003158, ИНН 1001353459. Проектные декларации на сайте Barenz.group

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