В Петрозаводске неизвестные подбросили в подъезд черепаху (ФОТО)

В столице Карелии ветеринарная клиника ищет новых хозяев для черепахи, которая могла быть выброшена прежними владельцами.

В Петрозаводске горожанин нашел в подъезде черепаху, которую, возможно, выбросили прежние хозяева. Молодой человек отнес ее в ветеринарную клинику, которая теперь ищет черепахе новую семью.

«Дорогие любители братьев наших меньших! У нас в клинике ждет свою новую любящую семью и теплый аквариум симпатичная, активная и добрая, красноухая водная черепаха. Бедняжку нашел в подъезде неравнодушный молодой человек, но себе, к сожалению, оставить не может. Временно эта красотка живет в клинике на Древлянке, 15, но для такого животного там нет подходящих условий для счастливой жизни», — гласит текст сообщения, опубликованный в паблике ветклиники «Нос по Вет.ru».

Ранее сообщалось, как в Карелии черепаха сбежала от хозяйки и поселилась на клубничной поляне.