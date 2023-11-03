Найден оригинал Казанской иконы Божией Матери, утерянный более 100 лет назад

В России показали считавшуюся утерянной икону Казанской Божией Матери.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл представил в Успенском соборе Московского Кремля оригинальную икону Казанской Божией Матери — она считалась утерянной более 100 лет назад. Об этом пишет lenta.ru.



«Мы видим перед собой подлинник чудотворного образа Казанской Божией Матери, перед которым молились Пожарский и Минин и которая спасла наш народ от иностранной интервенции и неизвестно от каких последствий этой интервенции», — цитирует патриарха «РИА Новости».



Патриарх назвал событие историческим и заключил, что представленная икона является национальной святыней.



Как сообщается, доподлинное происхождение образа неизвестно. Есть предположение, что его привезли в Казань сразу после взятия города Иваном Грозным в 1552 году, но это только гипотеза.



После большого пожара в Казани икона считалась утерянной, история ее второго обретения описана в легенде.









