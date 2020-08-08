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В Карелии черепаха сбежала от хозяйки и поселилась на клубничной поляне

Новости. Общество
16:13, 08 Августа 2020
фото: pixabay.com / Gauthierpous
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Потерявшуюся черепаху обнаружили на клубничном поле в Пряжинском районе, после чего был проведен успешный поиск ее хозяйки.

Черепаха была обнаружена на одном из крошнозерских клубничных полей. Об этом информирует издание "Meijän elaigu — Наша жизнь". Сообщается, что черепаху случайно увидел человек, косивший траву.

Люди приютили пресмыкающееся и занялись поиском ее прежних хозяев. В конечном итоге, черепаха смогла вернуться домой.

"Спустя пару недель на объявление откликнулась владелица черепашки. Женщина рассказала, что ее домашняя любимица живет у нее более десяти лет. Месяц назад медлительное пресмыкающееся устроило побег. Поиски потеряшки домочадцами не увенчались успехом. Никто даже не смог предположить, что черепашка-путешественница, преодолев вплавь небольшой ручей, окажется далеко от дачного участка. На клубничном поле, где ее обнаружили, она провела около двух недель", - сообщает издание.

Ранее сообщалось, что Волочкову укусила гигантская черепаха.

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