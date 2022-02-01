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В Петрозаводске пьяный мужчина попал под грузовой поезд и остался жив

Новости. Происшествия
12:28, 02 Февраля 2022
фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС, архив

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На станции Голиковка ночью грузовым составом травмирован мужчина, сообщили в транспортной полиции Петрозаводска.

В минувший вторник, 1 февраля, в 00:40 в дежурную часть Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте поступила информация о том, что в северной горловине станции Голиковка грузовым составом травмирован мужчина.

Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили, что 36-летний петрозаводчанин переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. По предварительным данным, в момент происшествия пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во избежание наезда, машинист приближающегося поезда подал звуковой сигнал, применил экстренное торможение. Однако столкновения избежать не удалось. Мужчина с ушибами кистей обеих рук был доставлен в ближайшее медучреждение.

В настоящее время потерпевший отправлен на амбулаторное лечение, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Транспортными полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, транспортные полицейские высадили из поездов в Сегеже и Кеми пассажиров, устроивших пьяный дебош.

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Комментарии

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Дима
2022-02-02 13:29:48
Как вообще в здравом уме можно попасть под поезд? Везет алкашам.
кир
2022-02-02 13:14:25
Давно забор поставить надо. Или вы не понимаете, кем управляете? Или пофиг - бабы ещё нарожают. "Страшно далеки они были от народа", - сказал вождь. Там и остались. :)
Экcперд
2022-02-02 13:12:19
Хде забор обещанный ?
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