В Петрозаводске пьяный мужчина попал под грузовой поезд и остался жив

На станции Голиковка ночью грузовым составом травмирован мужчина, сообщили в транспортной полиции Петрозаводска.

В минувший вторник, 1 февраля, в 00:40 в дежурную часть Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте поступила информация о том, что в северной горловине станции Голиковка грузовым составом травмирован мужчина.

Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили, что 36-летний петрозаводчанин переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. По предварительным данным, в момент происшествия пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во избежание наезда, машинист приближающегося поезда подал звуковой сигнал, применил экстренное торможение. Однако столкновения избежать не удалось. Мужчина с ушибами кистей обеих рук был доставлен в ближайшее медучреждение.

В настоящее время потерпевший отправлен на амбулаторное лечение, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Транспортными полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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