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Четверо пассажиров остались в Карелии после пьяных посиделок в поездах

Новости. Общество
15:20, 31 Января 2022
фото: © Никита ПЕТРОВСКИЙ

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Транспортные полицейские высадили из поездов в Сегеже и Кеми пассажиров, устроивших пьяный дебош.

На станции Сегежа поступило сообщение о том, что к прибывающему поезду сообщением «Мурманск – Санкт-Петербург» требуется наряд полиции. Было установлено, что двое жителей Калининградской области в возрасте 37 и 42 лет в пути следования находились в состоянии алкогольного опьянения. Дебоширы мешали отдыху остальных пассажиров. В результате их поездка закончилась в Сегеже. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции Петрозаводска.

Подобный инцидент произошел и на станции Кемь. В пассажирских поездах сообщением «Мурманск – Санкт-Петербург» и «Москва – Мурманск» 48 – летний уроженец Мурманской области и 46 – летний житель Самарской области переусердствовали с алкоголем. На нарушителей спокойствия пожаловались пассажиры и поездная бригада. Мужчинам было отказано в дальнейшем проезде.

Все правонарушители, снятые с поездов, привлечены к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Кроме этого, за курение в неустановленных местах в пассажирских поездах, следовавших через Карелию, выявлены жители Архангельской и Вологодской областей, а также самой Карелии.

Ранее в Карелии подросток сбежал от родителей, чтобы встретить Новый год в Санкт-Петербурге.

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