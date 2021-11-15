В Карелии подросток сбежал от родителей, чтобы встретить Новый год в Санкт-Петербурге

В Кеми транспортные полицейские сняли с поезда четырнадцатилетнего бегунка.

Начальник поезда дальнего следования сообщил в дежурную часть Линейного отдела полиции на станции Кемь о том, что на станции Амбарный Октябрьской железной дороги 14-и летний пассажир с электронным билетом, но без документов, удостоверяющих личность, пи шут в паблике «ПДН на транспорте».

Поездная бригада не оставила мальчика в опасности, так как была ночь и сильный мороз. Подростку разрешили сесть в поезд и доехать до крупной станции, чтобы передать пассажира сотрудникам транспортной полиции. В пути следования выяснилось, что мальчик убежал из дома, никому ничего не сказав.

На станции Кемь бегунка передали транспортным полицейским и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

Оказалось, что в поселок Амбарный семья приехала из Мурманска на праздники. Мама юного путешественника не разрешила ему встречать Новый год у друга в Санкт-Петербурге, однако подросток самостоятельно приобрел электронный билет на поезд и ночью, пока все спали, самовольно уехал. Паспорт он найти не смог, при нем была только фотография документа на мобильном телефоне.

Подростка пометили в Центр помощи детям N 4 Кеми, откуда его забрали родители.