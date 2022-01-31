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В Петрозаводске почти 3 тысячи человек сидят дома на больничном из-за коронавируса

Новости. Общество
10:59, 01 Февраля 2022
фото: © dreamtime.com

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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил, что в республике 799 человек спасают в ковидных стационарах и 2868 жителей Петрозаводска проходят лечение от коронавируса амбулаторно.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков написал, что в ковидных стационарах Карелии находятся 799 пациентов.

Пациенты распределяются по возрастам следующим образом:
дети до 18 лет – 47 человек
18-29 лет – 62 человека
30-39 лет – 69 человек
40-49 лет – 113 человек
50-59 лет – 173 человека
старше 60 лет - 335 человек.

На амбулаторном лечении в поликлиниках Петрозаводска с ковидом находятся 2868 человек.

Пациенты распределяются по возрастам следующим образом:
дети до 18 лет – 562 (19,6%) человека,
18-29 лет – 356 (12,4%) человек
30-39 лет – 706 (24,6%) человек
40-49 лет – 668 (23,3%) человек
50-59 лет – 364 (12,7%) человека
старше 60 лет - 212 (7,4%) человек.

Ранее сообщалось, в Карелии за сутки выявлены 764 инфицированных, выздоровели 678 человек, зарегистрировано еще 3 смерти от ковида.

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