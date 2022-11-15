В Петрозаводске подрядчик борется со снегом и наледью

Специалисты администрации столицы Карелии в ночь на воскресенье проверили уборку города.

В мэрии напомнили, рамках муниципального контракта ООО «Кондопожское ДРСУ» занимается содержанием улично-дорожной сети Петрозаводска. Подрядчик борется с образованием наледи на магистралях и тротуарах города и расчищает их от снега. Работы ведут круглосуточно.

Так, в ночь на воскресенье вывозка снега производилась на улицах Гоголя, Кирова, Красноармейской, площади Гагарина, Гоголевском мосту, проспекте Карла Маркса.

В администрации города предлагают петрозаводчанам в случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру – 051.

Ранее глава Петрозаводска устроил «разбор полетов» подрядчикам из-за уборки снега.