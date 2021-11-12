В Петрозаводске пропал мужчина – есть проблемы со здоровьем

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают без вести пропавшего Евгения Т. 1970 года рождения.

Как сообщается в паблике «Доброспас», сотрудники отдела полиции № 1 по Петрозаводску продолжают розыск без вести пропавшего Евгения т. 1970 г.р., который 17 декабря ушел из дома в Петрозаводске, на пр. Первомайский, 15 и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост около 170 см, среднего телосложения, славянской внешности, глаза зелёные, нос прямой с горбинкой, лицо широкое, длинные ресницы, губы тонкие. Ходит медленно, ссутулившись. На шее есть родинка, верхний передний зуб отсутствует. Говорит медленно, картавит. Мог быть дезориентирован в пространстве.

Одет: черная куртка, голубые джинсы, черная шапка, синие кроссовки.

Всех, имеющих информацию о разыскиваемом, полиция просит сообщить по телефонам: 8 911-415-25-87, 8 8142-739-154.