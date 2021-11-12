890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Фотоловушки установили на контейнерных площадках в Петрозаводске 4
Сегодня 13:39
ГИБДД Карелии рассказала о пострадавших в страшной аварии в Олонецком районе 1
Сегодня 11:27
Чета пенсионеров на иномарке попала под грузовик на трассе в Карелии
Сегодня 12:32
В отдаленном микрорайоне Петрозаводска загорелась трансформаторная подстанция– люди остались без электричества 2
Сегодня 09:49

В Петрозаводске пропал мужчина – есть проблемы со здоровьем

Новости. Происшествия
14:12, 26 Декабря 2021
фото: паблик "Доброспас"

Новости партнеров

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают без вести пропавшего Евгения Т. 1970 года рождения.

Как сообщается в паблике «Доброспас», сотрудники отдела полиции № 1 по Петрозаводску продолжают розыск без вести пропавшего Евгения т. 1970 г.р., который 17 декабря ушел из дома в Петрозаводске, на пр. Первомайский, 15 и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост около 170 см, среднего телосложения, славянской внешности, глаза зелёные, нос прямой с горбинкой, лицо широкое, длинные ресницы, губы тонкие. Ходит медленно, ссутулившись. На шее есть родинка, верхний передний зуб отсутствует. Говорит медленно, картавит. Мог быть дезориентирован в пространстве.

Одет: черная куртка, голубые джинсы, черная шапка, синие кроссовки.

Всех, имеющих информацию о разыскиваемом, полиция просит сообщить по телефонам: 8 911-415-25-87, 8 8142-739-154.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.12.2021, 09:00
Как изменится пенсионный возраст в 2022 году
22.12.2021, 09:12
Более тысячи домов в Петрозаводске останутся в четверг без тепла и горячей воды
24.12.2021, 14:23
Красота и беднота: индекс качества жизни в Петрозаводске
24.12.2021, 07:15
Опубликован график выплаты пенсий и пособий в новогодние праздники в Карелии
21.12.2021, 16:17
Семьи Перевалки напряглись, когда жительница Петрозаводска рассказала в соцсети об изменах соседа
20.12.2021, 06:40
Российский миллиардер, открывший фирму в поселке Карелии, оказался гражданином Португалии

Чтиво

21.12.2021 15:41
Личное мнение
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 16
Номинантов на высшую литературную премию Карелии определят московские поэты, прозаики, публицисты и критики. 
Местному самоуправлению в России посвящается 15
17.12.2021 15:57
«От своих решений не отказываюсь» 24
15.12.2021 14:38
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»