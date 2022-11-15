Госавтоинспекция Карелии проводит мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню памяти жертв ДТП.

Третье воскресенье ноября — Всемирный день памяти жертв ДТП. Эта дата также служит напоминанием всем участникам движения о том, что дорога не прощает ошибок, требует внимания и осторожности, отметили в Госавтоинспекции Карелии.

В Карелии проходят мероприятия в память о тех, чья жизнь трагически оборвалась на дороге.Так, в Петрозаводске в память о погибших на дороге зажгли «Свечу памяти». В Прионежском районе школьники подготовили «Письмо для водителя». В Кеми сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями молодежного объединения «Преграда» провели тематическую акцию «Помнить, чтобы не допускать». Юные кондопожане привлекли внимание водителей к дорожной обстановке и призвали соблюдать требования дорожных знаков.

Ранее сообщалось, более двадцати человек погибли в ДТП на трассах Карелии с начала года.