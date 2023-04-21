В Петрозаводске вандал сам пришел в театр и пообещал заплатить за разбитую афишную витрину

Молодой человек, громивший в компании без штанов афиши у здания филармонии, выразил готовность погасить ущерб.

Подросток, который ночью 5 июля с разбегу головой бил стекла афишной витрины театра «Творческая мастерская» и попал вместе со своими приятелями без штанов на видео, вернулся на место «преступления». Как пишет «Фактор News», на следующее утро после появления видео молодой человек сам пришел в «ТМ» с покаянием.

Заберет ли заявление из полиции администрация театра, знает «Фактор News».