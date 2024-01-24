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В поджоге склада Wildberries по соседству с Карелией признался недовольный начальством сборщик

Новости. Общество
13:42, 25 Января 2024
фото: © Anton Vaganov / Reuters

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Работника сгоревшего складского комплекса Wildberries в Петербурге, недовольного условиями работы, опросили следователи.

Сотрудники правоохранительных органов установили и опросили работника складского комплекса Wildberries, писавшего о поджоге на фоне пожара в Пушкинском районе Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как стало известно «Фонтанке» 25 января, сборщик не задержан, но объясняться со следствием ему всё же пришлось. В отдел его привела излишняя пылкость в рабочем чате. Сообщения про поджог, который автор брал на себя, начали обсуждать вскоре после того, как загорелся склад.

Аккаунт автора был быстро удалён, что не помешало его отыскать. Процедура была скорее формальной. Молодого человека проверили, опросили и отпустили, вероятно, попросив на будущее быть аккуратнее в выражениях, даже если условия работы так горячо возмущают.

Пожар на Московском шоссе разгорелся ранним утром 13 января. Огонь охватил 70 тысяч квадратных метров, склад тушили по пятому, максимальному уровню сложности. Ликвидировать открытое горение удалось только на следующий день, проливать конструкции пришлось до 18 января.

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