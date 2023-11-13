В Следкоме России инициировали проверку после осквернения могилы советским воинам в Финляндии

Власти города Сало в Финляндии сообщили об осквернении могилы, где лежат останки 17 красноармейцев.

Российские следователи проведут проверку по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина в связи с осквернением могилы советских воинов в Финляндии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

«В связи с информацией о совершении акта вандализма в отношении памятника 17 военнопленным председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку, запросив в МИД РФ всю информацию об обстоятельствах произошедшего. Действиям лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния, будет дана правовая оценка», — сказали в ведомстве.

Накануне местные власти сообщили, что захоронение советских солдат на кладбище Кавиланнуми в городе Сало в Финляндии, где лежат останки 17 человек, подверглось вандализму, возбуждено уголовное дело.