В последнюю неделю ноября в Карелии энергетики продолжат плановые ремонты ЛЭП и подстанций

АО «Прионежская сетевая компания» предупреждает, что проводимые ремонтные работы могут быть причиной временного отключения электроэнергии в зоне ответственности предприятия.

Энергетики приносят извинения жителям Карелии за доставленные неудобства.

Кратковременные отключения электроэнергии с 27 ноября по 3 декабря возможны:

Калевальский национальный район:

- 28 ноября с 10.00 до 12.00. Поселок Калевала: улицы Гагарина (четная сторона), Северная, Родниковая.

Кемский муниципальный район:

- 27 ноября с 9.00 до 15.00. Город Кемь: улица Подгорная (дома 1-4, 8).

- 28 и 30 ноября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Полярная (дома 1-7), Кирова (дома 16, 19, 17-27), Железнодорожная (дом 7).

- 1 декабря с 9.00 до 15.00. Город Кемь: улицы Ленина (дома 42-91), Некрасова (дома 4-40), ГЭС (дома 20, 24).

- 1 декабря с 8.00 до 13.30. Город Кемь: улицы Ленина (дома 44, 46, 48), Слободская, Загородная, Беломорская, Поморская, Подужемская, Свободы, Труда, Дорожная, Кирпичная. Переулок Рыбацкий.

Кондопожский муниципальный район:

- С 27 по 30 ноября с 9.00 до 17.00. Город Кондопога: улицы Петрозаводская (дома 21-35, 50, 52), Весенняя, Подгорная, Пионерская, Советов (дома 109, 111, 118). Переулки Весенний, Советский.

Костомукшский городской округ:

- 28 ноября с 9.00 до 17.00. Город Костомукша: улица Ловозерская.

Лоухский муниципальный район:

- 30 ноября с 10.00 до 13.00. Поселок Пяозерский: улица Дачная.

Муезерский муниципальный район:

- 27 ноября с 9.00 до 12.00. Поселок Ледмозеро: улицы Советская, 50 Лет ВЛКСМ (частично), Лесная (частично).

- 28 ноября и 1 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Ледмозеро: улица Молодой Гвардии.

- 29 ноября с 10.00 до 16.00. Поселок Ледмозеро: улицы Пионерская, Анны Лисициной.

Олонецкий муниципальный район:

- 27 ноября с 14.00 до 15.00. Поселок Видлица: улицы Новая, Школьная (дома 22, 24). Здание дома-интерната.

- 28 ноября с 14.00 до 16.00. Поселок Интерпоселок.

- 29 ноября с 14.00 до 16.00. Поселок Устье-Видлицы: улицы Рыбацкая, Кротова.

- 30 ноября с 14.00 до 16.00. Поселок Устье-Видлицы: улица Песочная.

- 1 декабря с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Егорова (дома 15, 17, 18, 19, 21), Мичурина (дома 8, 10-18, 23, 24, 25, 27).

Медвежьегорский муниципальный район:

- С 28 по 30 ноября с 10.00 до 16.00. Остров Кижи: деревни Оятевщина, Ерсеньево, Мальково.

- С 28 по 30 ноября с 10.00 до 11.00 и с 15.00 до 16.00. Остров Кижи: деревня Жарниково.

Прионежский муниципальный район:

- С 27 ноября по 1 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Советская (дома 141-162-В), Островная. Переулки Октябрьский, Новый; окрестности деревни Верхний Бесовец: ДНТ «Сфера», «Прибрежный»; село Деревянное: улица Онежская (частично). Переулки Сосновый, Пионерский; окрестности села Деревянное: СНТ «Паломиес»; местечко Орзенский Бор.

- 27 ноября с 11.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Советская (частично), Речная, Ивинская.

- 28 ноября с 10.00 до 16.00. Местечко Маткачи: садово-огородные товарищества; село Деревянное: вышка «Теле-2».

- 29 ноября с 10.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: улица Верхняя; окрестности деревни Верхний Бесовец: жилой массив «Шуйские разливы», жилой массив «Лесная Слобода», СОТ «Садовод Севера», СНТ «Нептун», СОТ «Фонтан», СОТ «Щит», СТ «Контакт-1», СК «Контакт-1», СНТ «Бесовецкий», СОТ «Бесовец».

- 29 ноября с 9.00 до 16.00. Местечко Урозеро; местечко Порожки; местечко Сургуба; деревня Намоево.

- 29 ноября с 11.00 до 15.00. Поселок Пай: улицы Диспетчерская, Остров Груша.

- 29 ноября и 1 декабря с 10.00 до 16.00. Местечко Падозеро: 28 километр и 33 километр.

- 30 ноября с 10.00 до 16.00. Деревня Шуйская Чупа: улицы Юшкозерская, Прибрежная, Цветочная, Кончезерская, Тупик; окрестности деревни Царевичи: Экоотель, база отдыха Национального банка; окрестности деревни Косалма: ООО «Лест», база отдыха «Царевичи», ООО «Лесной отель», ООО «Ваша Карелия», жилой массив «Можжевельник».

- 1 декабря с 10.00 до 15.00. Поселок Ладва: улицы Советская(частично), Пионерская, Островная. Переулки Новый, Октябрьский.

Пряжинский национальный район:

- С 27 ноября по 3 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Ленина, Лесная (дома 1-18).

- 28 ноября с 10.00 до 16.00. Деревня Верхние Виданы: улицы Пушкина, Гуркина, Усадебная, Антушевская, Кузьминская, Зеленая; местечко Кузьминки, СНТ «Ветеран-1».

Сегежский муниципальный район:

- 27 ноября с 13.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Разъезжая, Моховая, Песочная.

- 28 ноября с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улица Разъезжая, Моховая, Песочная, Выгозерская Набережная (дома 25-79), Боровая.

- 29 ноября и 1 декабря с 9.00 до 15.00. Город Сегежа: улицы Разъезжая, Моховая, Песочная, Выгозерская Набережная (дома 25-79), Боровая.

Лахденпохский муниципальный район:

- 29 ноября с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Бусалова, Советская (дом 28), микрорайон «Робинзон».