В республике дан старт первому пилотному проекту по производительности труда в сфере торговли

С помощью нацпроекта «Производительность труда» Торговый холдинг «Лотос» повышает эффективность и наращивает собственное производство кондитерских изделий.

В компании «Торговый холдинг «Лотос» с участием эксперта АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» дан старт расширенной поддержке предприятия. Это первый пилотный проект в республике, который реализуется в сфере торговли.

«Лотос» - одно из самых динамично развивающихся торговых предприятий республики. Понимая необходимость повышения своих компетенций, в 2022 году топ-менеджеры компании прошли обучение по программе подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности». Такая возможность предоставляется в проекте бесплатно.

Для реализации проекта выбран пилотный поток - производство выпечной и кондитерской продукции, проведена его диагностика, выявлены потери, определены точки роста.

Сформированная на предприятии под руководством коммерческого директора Елены Назариковой команда уже прошла обучение с тренерами ФЦК по базовым программам «Бережливое производство». Практическое применение инструментов специалисты изучили на площадке ООО «Теремок» в Санкт-Петербурге, успешно завершившего проект.

–В настоящее время дан старт первому пилотному проекту в республике, который реализуется в сфере торговли. С помощью универсальных инструментов можно повысить производительность труда, снизить издержки и повысить эффективность компании и при этом без дополнительных инвестиций, - отметил первый заместитель Министра экономического развития РК Александр Ломако.

Напомним, национальный проект «Производительность труда», утвержденный Президентом РФ Владимиром Путиным, направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

С полной информацией о национальном проекте «Производительность труда» и условиях участия в нем можно ознакомиться сайте или обратиться в отдел прогнозирования экономического развития Министерства экономического развития Республики Карелия, тел.: (8142) 559-801 (добавочный 313, 371), адрес электронной почты: vikhareva@economy.gov10.ru, kubinets@economy.gov10.ru.